انطلاق منافسات اليوم الثاني لبطولة العالم للسباحة بالزعانف للماسترز

انطلقت صباح اليوم الأثنين منافسات ثاني أيام بطولة العالم للأساتذة للسباحة بالزعانف 2026، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 14 أبريل الحالي.

وبدأ برنامج اليوم بفترات الإحماء، ثم انطلق السباق الأول عند الساعة التاسعة وربع.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة عدد من السباقات المتنوعة، تضمنت:

- 50 متر تحت الماء (رجال وسيدات).

- 400 متر زعانف مزدوجة (رجال وسيدات).

- 200 متر مونو (رجال وسيدات).

على أن تُختتم الفترة الصباحية بمراسم تتويج الفائزين بالميداليات.

وفي الفترة المسائية، تتواصل المنافسات وتتضمن سباقات:

- 100 متر مونو (رجال وسيدات).

- 200 متر زعانف مزدوجة (رجال وسيدات).

- سباق التتابع المختلط 4×100 متر زعانف مزدوجة.

وتحظى منافسات اليوم الثاني باهتمام كبير، في ظل سعي جميع المشاركين إلى تحسين نتائجهم والمنافسة على الميداليات، خاصة بعد المستويات القوية التي شهدها اليوم الأول.

وحققت الأندية المصرية انطلاقة قوية في اليوم الأول، بحصد 39 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية، و13 ميدالية فضية، و18 ميدالية برونزية، ما يعزز من طموحاتها لمواصلة الهيمنة على منافسات البطولة.