انطلاق قوي لمنافسات اليوم الأول ببطولة العالم للسباحة بالزعانف للماسترز بشرم الشيخ

انطلقت صباح الأحد الثاني عشر من أبريل منافسات اليوم الأول من بطولة العالم للماسترز للسباحة بالزعانف 2026، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

وبدأ برنامج اليوم بفترات الإحماء، قبل انطلاق أول سباق في تمام الساعة 09:15 صباحا.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة عدد من السباقات القوية، تضمنت:

- 50 متر مونو (رجال وسيدات).

- 100 متر زعانف مزدوجة (رجال وسيدات).

- 400 متر مونو (رجال وسيدات).

على أن تُختتم هذه الفترة بمراسم تتويج الفائزين بالميداليات.

وفي الفترة المسائية، تتواصل منافسات اليوم الأول، حيث تبدأ عملية الإحماءات، ثم يعقبها حفل الافتتاح الرسمي في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتنطلق سباقات الفترة المسائية في الساعة 4.30 مساءً، وتشمل منافسات:

- 800 متر مونو (رجال وسيدات).

- 50 متر زعانف مزدوجة (رجال وسيدات).

- سباق التتابع المختلط 4×50 متر مونو .

ويختتم اليوم الأول بمراسم تتويج الفائزين، وتشهد البطولة مشاركة 38 ناديا يمثلون 19 دولة، بإجمالي 133 لاعبا.

وتُقام البطولة تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال محافظ جنوب سيناء، في إطار دعم الدولة المصرية لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، وتعزيز مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة متميزة للسياحة الرياضية، في ظل ما تتمتع به من إمكانيات تنظيمية وبنية تحتية متطورة.