شرم الشيخ جاهزة لاستقبال بطولة العالم للسباحة بالزعانف للماسترز

تواصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها المكثفة لاستضافة بطولة العالم للسباحة بالزعانف للماسترز في نسخة 2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل الجاري، بمشاركة 38 ناديا يمثلون 19 دولة.

وتأتي البطولة كواحدة من أبرز الأحداث الرياضية الدولية التي تستضيفها مصر خلال هذا العام، حيث تقام المنافسات على حمام السباحة الأولمبي بالمدينة الرياضية بشرم الشيخ، وسط تجهيزات تنظيمية وفنية متكاملة لضمان خروج البطولة بالشكل الذي يليق باسم مصر ومكانتها الرياضية.

وشملت الاستعدادات تجهيز حمام السباحة الأولمبي وفقا للمواصفات الدولية، وإجراءات تنظيمية متقدمة لاستقبال الوفود، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سهولة حركة البعثات المشاركة داخل المدينة الرياضية وخارجها.

وأكدت اللجنة المنظمة أن شرم الشيخ تعد من أكثر المدن المصرية جاهزية لاستضافة البطولات الكبرى، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، فضلا عن كونها مدينة سياحية عالمية تمتاز بالهدوء والتنظيم.

كما شددت اللجنة على أن استضافة البطولة تأتي في ظل ما تشهده مصر من استقرار أمني كبير، خاصة في شرم الشيخ التي تعد واحدة من أكثر المدن السياحية أمانا، مع توفير إجراءات أمنية وتنظيمية متكاملة لضمان راحة وسلامة الوفود المشاركة.

وتشهد البطولة مشاركة 30 ناديا اجنبيا بالإضافة الى 8 أندية مصرية تمثل 19 دولة من مختلف قارات العالم، في مقدمتها مصر، إلى جانب إسبانيا، إيطاليا، اليابان، فرنسا، التشيك، ألمانيا، بولندا، هولندا، كولومبيا، المجر، ليبيا، إستونيا، أستراليا، اليونان، الأرجنتين، الهند، الأردن وفريق تحت علم الاتحاد الدولي للعبة.

ويبلغ إجمالي عدد اللاعبين المشاركين 133 لاعبا، بواقع 85 أجنبيا و48 مصريا، ما يعكس حجم المنافسة المرتقبة وقوة البطولة على المستوى الدولي.