شرم الشيخ تستضيف بطولة العالم للسباحة بالزعانف للمسترز 2026 بمشاركة 19 دولة

أكد كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للغوص والإنقاذ، أن استضافة مصر لبطولة العالم للسباحة بالزعانف للمسترز 2026 بمدينة شرم الشيخ تعكس مكانتها الدولية وقدرتها على تنظيم كبرى البطولات الرياضية.

وأوضح "الشاذلي" خلال مداخلة هاتفية علي برنامج صباح الخير يامصر، أن البطولة تقام خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل، بمشاركة 132 سباحًا وسباحة يمثلون 38 ناديًا من 19 دولة، مشيرًا إلى أن الحدث يحمل رسالة واضحة بأن مصر بلد الأمن والأمان والسلام، وقادرة على استضافة فعاليات عالمية بمستوى تنظيمي متميز.

وأضاف رئيس الاتحادين، أن مدينة شرم الشيخ بما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة، من بينها حمامات سباحة أولمبية وتجهيزات إلكترونية حديثة، أبهرت الوفود المشاركة، مؤكدًا أن الأجواء المثالية أسهمت في نجاح الاستعدادات وإظهار البطولة بأفضل صورة.

وأشار سامح الشاذلي، إلى أن المشاركة المصرية قوية، لافتًا إلى وجود عناصر نسائية بارزة ضمن المنافسات، بما يعكس تطور الرياضة النسائية في مصر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المنتخب المصري يملك تاريخًا من الإنجازات ويشارك بهدف المنافسة على المراكز الأولى.

واختتم بأن هذه النسخة تتميز بحجم المشاركة والاستقرار التنظيمي مقارنة بالنسخ السابقة، رغم التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن ثقة الوفود الدولية في مصر تعكس قوة الدولة وقدرتها على تنظيم بطولات عالمية كبرى.

https://web.facebook.com/reel/896135866794348