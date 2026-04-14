نادي إنبي يختتم مشاركته في كأس العالم للزعانف بنتائج مميزة بشرم الشيخ

اختتم فريق إنبي للسباحة بالزعانف مشاركته المميزة في بطولة كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف (ماسترز)، والتي أقيمت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل، محققًا نتائج قوية ومشرفة عكست تطور مستوى الفريق وقدرته على المنافسة في المحافل الدولية.

وشهدت البطولة تألقًا لافتًا من لاعبي إنبي، وعلى رأسهم البطل مصطفى إبراهيم عسكر، الذي قدم أداءً استثنائيًا على مدار أيام المنافسات، حيث توج بميداليتين ذهبيتين في سباقي 100 متر و50 متر زعانف مزدوجة، بالإضافة إلى ميدالية فضية في سباق 100 متر زعانف مونو، وميدالية برونزية في سباق 50 متر Ap، إلى جانب برونزية أخرى في سباق 50 متر زعانف مونو، ليكون أحد أبرز نجوم البطولة.

كما قدم محمد حسني عبد المجيد أداءً قويًا وثابتًا، حيث حقق عدة مراكز متقدمة، أبرزها المركز الخامس في سباقي 50 متر Ap و200 متر زعانف مونو، بالإضافة إلى مراكز متقدمة أخرى في سباقات السرعة، ما يعكس تطوره الفني واستقراره في المستوى.

وظهر محمود محمد محمود عبد القادر بشكل مميز خلال البطولة، حيث حقق المركز الرابع في سباق 800 متر زعانف مونو، إلى جانب مراكز متقدمة في سباقات 200 متر و100 متر زعانف مونو، مؤكدًا قدرته على المنافسة في سباقات المسافات المختلفة.

وفي منافسات مرحلة “40 – 49 سنة”، شارك إسلام محمد سامح وحقق المركز الثامن في سباق 50 متر زعانف مزدوجة، في مشاركة إيجابية ضمن أجواء تنافسية قوية.

من جانبه، أعرب المهندس خالد الجنزوري، نائب رئيس نادي إنبي والمشرف على ألعاب الماء، عن سعادته بنتائج الفريق، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس حجم العمل الكبير داخل المنظومة، قائلاً: "نفتخر بما قدمه أبطال إنبي في بطولة قوية بحجم كأس العالم، والنتائج المحققة هي ثمرة جهد وتخطيط ودعم مستمر، ونسعى دائمًا لتوفير أفضل بيئة تساعد لاعبينا على التميز".

فيما أكد الكابتن محمد إسماعيل، المدير الرياضي للنادي، أن الأداء العام للفريق كان مميزًا، مشيرًا إلى أن الاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية تعكس الالتزام الكبير من اللاعبين، حيث قال: "اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية وظهروا بشكل مشرف، ونعمل باستمرار على تطوير الأداء للوصول إلى أفضل المستويات".

وقال المهندس كريم رسمي، رئيس لجنة السباحة بالنادي، إن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاحات، قائلاً: "نتائج البطولة تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة".

وتؤكد مشاركة نادي إنبي في البطولة مكانته كأحد أبرز الأندية المنافسة في رياضة السباحة بالزعانف، مع طموحات كبيرة لمواصلة حصد الألقاب ورفع اسم النادي في المحافل الدولية.

الجهاز الفني والإداري لقطاع السباحة والزعانف بنادي إنبي:

• د. محمد جودة قنديل – رئيس جهاز السباحة.

• ك. كمال الشريف – المدير الإداري لقطاع السباحة وألعاب الماء.

• ك. عماد أسامة – المدير الفني للسباحة بالزعانف.

• ك. زياد أحمد الشريف – مدرب فرق السباحة بالزعانف.

• ك. عبدالرحمن الخولي – إداري قطاع البطولات.

• ك. علياء حمدي – إداري قطاع الزعانف.