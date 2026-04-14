الصحة: مشروع «جينوم مصر 1K (EGP1K)» يفتح أبواب الرعاية الصحية الشخصية لكل مواطن
إجراء عاجل من السلطات الإيرانية للرد على الحصار الأمريكي.. تفاصيل
استغل زوجته في الدعـ.ـارة فقتلته بمعاونة ابنته وخطيبها
الأزهر للفتوى: العمومة ولاية وتراحم ويحفظ استقرار الأسر
قرار جمهورى بتعيين رمزى عز الدين مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية
ارتفاع ضحايا حريق مصنع في الزاوية الحمراء إلى 7 أشخاص حتى الآن
عرضت حياتها للخطـ ـر.. “ميس نيفين” مدرسة أنقذت تلاميذ مدرسة من هجوم كلب ضال بالإسماعيلية (القصة الكاملة)
رئيس الموساد: مهمتنا في إيران تنتهي بتغيير النظام
أبو ريدة عن أزمة VAR: لم نخطئ في ملف الأهلي.. وركلة الجزاء غير صحيحة
مصرع 5 أشخاص في حريق مصنع ملابس بالزاوية الحمراء
بعد نقله للعناية.. زوجة الفنان سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية|خاص
استقرار “ظاهري” في أسعار الذهب.. عيار 21 ثابت والأوقية ترتفع 0.75% وسط ضغوط عالمية
رياضة

نادي إنبي يختتم مشاركته في كأس العالم للزعانف بنتائج مميزة بشرم الشيخ

حسام الحارتي

اختتم فريق إنبي للسباحة بالزعانف مشاركته المميزة في بطولة كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف (ماسترز)، والتي أقيمت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل، محققًا نتائج قوية ومشرفة عكست تطور مستوى الفريق وقدرته على المنافسة في المحافل الدولية.

وشهدت البطولة تألقًا لافتًا من لاعبي إنبي، وعلى رأسهم البطل مصطفى إبراهيم عسكر، الذي قدم أداءً استثنائيًا على مدار أيام المنافسات، حيث توج بميداليتين ذهبيتين في سباقي 100 متر و50 متر زعانف مزدوجة، بالإضافة إلى ميدالية فضية في سباق 100 متر زعانف مونو، وميدالية برونزية في سباق 50 متر Ap، إلى جانب برونزية أخرى في سباق 50 متر زعانف مونو، ليكون أحد أبرز نجوم البطولة.

كما قدم محمد حسني عبد المجيد أداءً قويًا وثابتًا، حيث حقق عدة مراكز متقدمة، أبرزها المركز الخامس في سباقي 50 متر Ap و200 متر زعانف مونو، بالإضافة إلى مراكز متقدمة أخرى في سباقات السرعة، ما يعكس تطوره الفني واستقراره في المستوى.

وظهر محمود محمد محمود عبد القادر بشكل مميز خلال البطولة، حيث حقق المركز الرابع في سباق 800 متر زعانف مونو، إلى جانب مراكز متقدمة في سباقات 200 متر و100 متر زعانف مونو، مؤكدًا قدرته على المنافسة في سباقات المسافات المختلفة.

وفي منافسات مرحلة “40 – 49 سنة”، شارك إسلام محمد سامح وحقق المركز الثامن في سباق 50 متر زعانف مزدوجة، في مشاركة إيجابية ضمن أجواء تنافسية قوية.

من جانبه، أعرب المهندس خالد الجنزوري، نائب رئيس نادي إنبي والمشرف على ألعاب الماء، عن سعادته بنتائج الفريق، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس حجم العمل الكبير داخل المنظومة، قائلاً: "نفتخر بما قدمه أبطال إنبي في بطولة قوية بحجم كأس العالم، والنتائج المحققة هي ثمرة جهد وتخطيط ودعم مستمر، ونسعى دائمًا لتوفير أفضل بيئة تساعد لاعبينا على التميز".

فيما أكد الكابتن محمد إسماعيل، المدير الرياضي للنادي، أن الأداء العام للفريق كان مميزًا، مشيرًا إلى أن الاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية تعكس الالتزام الكبير من اللاعبين، حيث قال: "اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية وظهروا بشكل مشرف، ونعمل باستمرار على تطوير الأداء للوصول إلى أفضل المستويات".

وقال المهندس كريم رسمي، رئيس لجنة السباحة بالنادي، إن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاحات، قائلاً: "نتائج البطولة تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة".

وتؤكد مشاركة نادي إنبي في البطولة مكانته كأحد أبرز الأندية المنافسة في رياضة السباحة بالزعانف، مع طموحات كبيرة لمواصلة حصد الألقاب ورفع اسم النادي في المحافل الدولية.

الجهاز الفني والإداري لقطاع السباحة والزعانف بنادي إنبي:

• د. محمد جودة قنديل – رئيس جهاز السباحة.

• ك. كمال الشريف – المدير الإداري لقطاع السباحة وألعاب الماء.

• ك. عماد أسامة – المدير الفني للسباحة بالزعانف.

• ك. زياد أحمد الشريف – مدرب فرق السباحة بالزعانف.

• ك. عبدالرحمن الخولي – إداري قطاع البطولات.

• ك. علياء حمدي – إداري قطاع الزعانف.

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

سيد معوض

ملوش دور.. علاء عبد العال يكشف أسباب رحيل سيد معوض عن الجهاز الفني للمحلة

علي جمعة

هل تركتم الكذب حتى أترك النهي عنه؟.. علي جمعة يوضح أهمية التكرار في الدعوة إلى الصدق

د. محمد الجندي

"البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" لفتح قنوات آمنة للدعم النفسي للجمهور

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

بتوجيهات شيخ الأزهر.. البحوث الإسلاميَّة يطلق مبادرة تحدَّث معنا لفتح قنوات آمنة للتواصل وتقديم الدَّعم النَّفسي للجمهور

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 49 منشأة وتعدم 1440 كجم أغذية فاسدة

مياه الشرقية تنفذ 350 وصلة و 3350 متر خطوط للأسر الأولى بالرعاية

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد