‏المقاولون 2007 يعتلي قمة دوري الجمهورية بعد الفوز على بتروجت

‏نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2007 في تحقيق فوز ثمين ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري الجمهورية، بعد تغلبه على بتروجت بنتيجة 1-0 في مباراة أقيمت على ملعب المقاولون.

‏واستطاع اللاعب يوسف صابر تسجيل هدف المباراة الوحيد، ليرتفع رصيد الفريق إلى 57 نقطة، ليتربع على قمة الدوري بفارق نقطتين.

‏وأعرب المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة النادي، عن تهنئته للاعبين والجهاز الفني على الأداء المتميز، متمنيًا لهم التوفيق في المباراة النهائية.

وأشاد المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، بجهود الجهاز الفني، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تقديم أفضل المستويات بهدف حصد لقب البطولة.

‏وتأتي هذه النتائج انعكاسًا للعمل الجاد والالتزام من جميع أفراد الفريق، تحت قيادة الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع، والكابتن محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، والدكتور إبراهيم البطل، المشرف على مدربي حراس المرمى، والكابتن عبد الفتاح صالح، المدير الإداري.

‏ويعمل الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سعيد مديرا فنيا، بمساعدة الكابتن مصطفى مرين مدربل، والكابتن سيد جاد مدربا لحراس المرمى، والكابتن محمد صبري مخطط أحمال، والكابتن علاء سعد إداري، والكابتن إسلام محمود أخصائي إصابات، حيث يواصل الفريق استعداده لاستكمال مشواره نحو اللقب.