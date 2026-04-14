أبرزهم نبيل العوضي.. الكويت تسحب الجنسية من 2182 شخصا.. تفاصيل

أفادت الجريدة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم" الاثنين، بأن "3 مراسيم أميرية صدرت تقضي بسحب الجنسية من 2182 شخصا فضلاً عن الأشخاص الذين اكتسبوها معهم بطريق التبعية من زوجات وأبناء".

وشملت القائمة أسماء بينها الداعية المعروف نبيل العوضي، الذي سُحبت جنسيته سابقا، قبل أن تعاد له.

وفي تعليقه على القرار، كتب العوضي في تغريدة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "الحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

والعوضي وُلد لعائلة من فئة البدون في الكويت، وتم منحه الجنسية في عام 1998.

وفي 2014 أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بحسب الجنسية من 10 أشخاص بينهم العوضي إلا أن الحكومة أعادتها له في 2018.

وهذا ليس القرار الأول الذي تتخذه الكويت في إطار مراجعة قرارات الحاصلين على الجنسية بالبلاد.

ولقي خبر سحْب الجنسية الكويتية من الداعية نبيل العوضي تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي في الكويت والعالم العربي.

ويحظى العوضي بمتابعة 11 مليون شخص عبر منصة إكس، و2.2 مليون على فيسبوك، و3.1 مليون على إنستجرام.

