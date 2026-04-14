رئيس مركز الداخلة يشهد افتتاح أعمال تطوير معهد فتيات موط الأزهرى

شهد جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، افتتاح أعمال تطوير معهد فتيات موط الإعدادي الثانوي الأزهري، بحضور الشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، والدكتور عادل عبدو محمود عميد كلية البنات بالأزهر الشريف بالوادي الجديد، والشيخ محمد سيد الزهري مدير إدارة الداخلة الأزهرية، إلى جانب لفيف من القيادات الدينية والشعبية وعمداء المعاهد الأزهرية بالمركز، وذلك في إطار دعم المنظومة التعليمية وتعزيز دور الأزهر الشريف في نشر العلم.

وجرى إنشاء المعهد على مساحة إجمالية تبلغ 4000 متر مربع، فيما تصل مساحة المبنى إلى 750 مترًا مربعًا، بما يوفر بيئة تعليمية مناسبة تسهم في تقديم خدمة تعليمية متميزة لطالبات المنطقة، كما جرى افتتاح معرض الوسائل التعليمية، والذي جاء في صورة متميزة عكست حجم الجهد المبذول، حيث ضم المعرض مجموعة متنوعة من النماذج التعليمية والوسائل التوضيحية الحديثة التي تخدم العملية التعليمية بمراحلها المختلفة، إلى جانب أعمال فنية متميزة.

معرض الوسائل التعليمية إضافة كبيرة للتعليم التفاعلي

وتنوعت محتويات المعرض لتشمل أقسام رياض الأطفال والتربية الفنية والوسائل التعليمية، بما يعكس اهتمام الأزهر الشريف بتطوير أساليب التعليم والاعتماد على الوسائل التفاعلية التي تسهم في تبسيط المعلومة وتنمية مهارات الطلاب، وهو ما لاقى إشادة كبيرة من الحضور الذين أعربوا عن إعجابهم بمستوى التنظيم والمحتوى المقدم، وجرى تكريم القائمين على إعداد وتنظيم المعرض، تقديرًا لجهودهم المخلصة في إخراجه بهذا الشكل المشرف.

رئيس المركز يشيد بدور الأزهر الشريف فى غرس القيم

وخلال كلمته، وجّه جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الداخلة خالص الشكر والتقدير للأزهر الشريف، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به في نشر العلم وغرس القيم، تحت إشراف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، و مدير إدارة الداخلة الأزهرية، وجميع القائمين على المعرض ، تقديرًا لجهودهم في دعم وتطوير العملية التعليمية. مؤكدا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم الازهرى، وتسعى إلى التوسع في إنشاء صروح تعليمية حديثة تواكب متطلبات العصر، بما يسهم في إعداد أجيال واعية قادرة على بناء المستقبل.