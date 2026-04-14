محافظات

أسعار الخضروات بأسواق الوادي الجديد اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق الخضروات بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار معظم الأصناف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار معظم الأصناف، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة ومتنوعة داخل الأسواق الشعبية والمجمعات الاستهلاكية، وهو ما ساهم في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب.

وجاء هذا الاستقرار في ظل انتظام عمليات توريد الخضروات من المزارع المحلية والمناطق المجاورة، إلى جانب استقرار تكاليف النقل خلال الفترة الحالية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل الأسواق، ومنح المستهلكين فرصة أكبر لشراء احتياجاتهم اليومية .

وسجلت حركة البيع والشراء حالة من الهدوء النسبي، حيث اتجه عدد كبير من المواطنين إلى شراء الخضروات الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والبصل، نظرًا لاستقرار أسعارها وتوافرها بكميات جيدة، في حين جاء الإقبال متوسطًا على بعض الأصناف الأخرى مثل الخضروات الورقية والبقوليات.

وتراوحت أسعار الطماطم البلدي ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام، بينما سجلت الطماطم المستوردة من 25 إلى 30 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار البطاطس بين 8 و20 جنيهًا بحسب النوع، والبصل بين 8 و15 جنيهًا للكيلوجرام، كما سجل الثوم المصري من 20 إلى 30 جنيهًا، والجزر من 15 إلى 18 جنيهًا.

أما الخضروات الأخرى، فجاءت الكوسة والباذنجان والفلفل بأنواعه بأسعار تراوحت بين 15 و25 جنيهًا، بينما سجلت الفاصوليا والبسلة أسعارًا أعلى نسبيًا تراوحت بين 20 و35 جنيهًا، كما استقرت أسعار الخيار والكرنب والجرجير عند مستويات مناسبة، ما ساعد على زيادة توافرها في الأسواق.

وأكد عدد من التجار أن السوق يشهد حالة من الاستقرار نتيجة توازن المعروض مع حجم الطلب، متوقعين استمرار هذه الحالة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع دخول محاصيل جديدة للأسواق.

وتظل أسعار الخضروات محل اهتمام يومي للأسر في الوادي الجديد، نظرًا لاعتمادها كعنصر أساسي في الوجبات، مع حرص المواطنين على اختيار المنتجات التي تجمع بين الجودة والسعر المناسب.

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

