الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الشرقية تجهز 56 موقعا استعدادا لانطلاق موسم توريد القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها "كسلة غذاء" ، مشددًا على بذل أقصى الجهود لزيادة معدلات توريد القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

 أكد المحافظ جاهزية المحافظة لانطلاق موسم التوريد غداً، والذي سيستمر حتى ١٥ أغسطس المقبل ، مشددًا على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، والتحلي باليقظة التامة طوال فترة الموسم، مع التأكد من جاهزية الصوامع والشون واستيفائها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظًا على المحصول الاستراتيجي.

 ووجّه المحافظ بضرورة تلافي أي أخطاء للمواسم السابقة، وتنظيم عمليات دخول وخروج سيارات النقل بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، لمنع التكدسات أمام مواقع الاستلام، مع التأكيد على حظر تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، ومصادرة الكميات المتداولة خارج الإطار الرسمي.

 واطمأن المحافظ من وكيل وزارة التموين على جاهزية مواقع التخزين، حيث تم الإنتهاء من تجهيز ٥٦ موقعًا لاستقبال الاقماح على مستوى المحافظة، تشمل ١٣ صومعة و٤٣ شونة وبانكر، بإجمالي سعة تخزينية تبلغ ٧٢٥ ألف و٦٩٥ طنًا.

وأوضح المحافظ أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت ٣٩٤ ألف و٣١٥ فدانًا ، بزيادة قدرها نحو ٢٤ ألف فدان عن العام الماضي، بنسبة نمو تصل إلى ٦.٥%، بما يعكس جهود الدولة في التوسع الأفقي وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن المستهدف خلال الموسم الحالي هو زيادة الكميات الموردة بما يتناسب مع التحديات الراهنة، وبما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة من القمح.

 وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكدًا استمرار العمل على زيادة الإنتاج والتوريد بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ، مشدداً على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية من خلال اللجان المختصة، للمرور على الصوامع والشون والبناكر والتأكد من جاهزيتها واستيفائها للاشتراطات الفنية.

وكلّف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع رجال المرور ومباحث التموين لتأمين حركة نقل الأقماح من نقاط التجميع إلى مواقع التخزين، وضمان انتظام الحركة وعدم حدوث تكدسات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتيسير إجراءات الاستلام، وسرعة صرف مستحقات الموردين خلال ٤٨ ساعة من التوريد، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا لهم على زيادة معدلات التوريد.

 وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق المستهدف من التوريد وتجاوزه، مؤكدًا أن ملف القمح يمثل قضية أمن قومي، وأن المحافظة مستمرة في المتابعة الدقيقة لضمان انتظام المنظومة وتحقيق أعلى درجات الإنضباط.

