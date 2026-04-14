موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في بطولة الدوري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت .

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

أزمة بيراميدز

في نفس السياق تقدم نادي بيراميدز بطلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي من أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، لإدارة مواجهته المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات جولة الحسم من بطولة الدوري المصري الممتاز.

إلا أن الطلب يواجه أزمة قانونية، بعدما تم تقديمه خارج الإطار الزمني المحدد في اللوائح، والتي تنص على ضرورة التقدم بطلب استقدام حكام أجانب قبل موعد المباراة بـ10 أيام على الأقل، في حين يتبقى حاليًا 9 أيام فقط على إقامة اللقاء.

ومن المنتظر أن يحسم اتحاد الكرة موقفه النهائي من الطلب خلال الساعات المقبلة، في ظل الجدل الدائر حول توقيت تقديمه ومدى قانونيته.