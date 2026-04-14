بدون ميكب .. نانسي صلاح تخطف الأنظار عبر انستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة نانسي صلاح متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية.

وظهرت نانسي صلاح في الصورة بإطلالة صيفية متميزة وبدون ميكب، ونالت الصورة إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

وكانت قد حلّت الفنانة نانسي صلاح ضيفة على برنامج بين السطور، الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي، في حلقة وُصفت بأنها من أكثر الحلقات جرأة وإنسانية، حيث انهارت بالبكاء على الهواء.

وتحدثت نانسي صلاح بعفوية شديدة عن شكلها، مؤكدة أنها كانت ترى أن أنفها كبيرة، وفكرت سابقًا في الخضوع لعمليات تجميل، قبل أن تعلن تصالحها الكامل مع نفسها وتوقفها عن محاولة إرضاء الآخرين على حساب راحتها النفسية.