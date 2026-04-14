من البحر .. لقاء سويدان تتألق بإطلالة "رايقة"

شاركت الفنانة لقاء سويدان صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية الاستوري، بإطلالة متميزة.

وظهرت لقاء سويدان بإطلالة صيفية من علي البحر، ونالت الصورة إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معها بوضع القلوب الحمراء.

وجهت الفنانة لقاء سويدان رسالة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قراره تعديل قانون الأحوال الشخصية .

وكتبت سويدان عبر حسابها الشخصي فيس بوك قائلة: “بشكر حضرتك و بحترم تفكيرك و اهتمامك و سرعة أستجابتك و تواصلك الدائم مع الناس ومتابعتك لكل مايحدث فأنت لا تنفصل عن متابعة الشعب و مشاكله بشكل يومي، سيادة الرئيس القائد جابر الخواطر عبد الفتاح السيسي، تعديل قانون الاسرة هام جداً لحماية الأطفال و بناء شخصية سوية نفسيا و مجتمع سليم يبني الوطن ويحافظ عليه.

وجه الإعلامي عمرو أديب التحية للأم المصرية اللي عايشة علشان عيالها، بتصبر وتستحمل وبتدي من غير حساب، في أمهات بتعض في البلاط علشان ولادها، وفيه اللي بتكافح ليل ونهار علشان تشوفهم أحسن منها".

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه معنديش شك أنه سيتم مناقشة مواد قانون الأحوال الشخصية بما فيه مصلحة الأب والأم والطفل خاصة أن القانون يتعامل مع الأسرة بشكل كامل ولا بد أم يكون هناك عزيمة قوية لإصدار القانون.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن هناك العديد من المجالس القومية لحماية الطفل والمرأة، ولكن دون جدوى، وتغيير القانون هو الضامن للأسرة المصرية.