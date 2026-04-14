عظمة وجلال مصر تنطلق من جنوب سيناء .. التعليم يشعل شرارة الإبداع بالمدارس

عقدت دكتورة وفاء محمد رضا، مدير تعليم جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع فريق إدارة التعلم الذكي، برئاسة أبو السعود عبد العزيز أبو الفتوح، مدير إدارة الموهوبين، وبحضور رانيا عبد الكريم، ومروة فايز، مسؤول التعلم الذكي بالمديرية؛ لوضع خريطة طريق شاملة لتفعيل مبادرة «عظمة وجلال مصر».

وجاءت المبادرة بالتزامن مع المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بهدف تحويل المدارس إلى منصات إبداعية تستلهم من عراقة التاريخ المصري وقيم المواطنة طاقة دافعة للابتكار الرقمي، بما يعزز توجهات الدولة نحو بناء الإنسان.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، حيث تقرر إطلاق سلسلة من الندوات الفكرية والثقافية والفنية في جميع مدارس الإدارات التعليمية، خلال الفترة من 12 أبريل 2026 حتى 14 مايو 2026، مستوحاة من كتاب «عظمة وجلال مصر»، لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز وعي الطلاب بتاريخ بلادهم.

كما جرى التأكيد على دمج أدوات التعلم الذكي في العملية التعليمية، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة في مجالات البحث العلمي والأدبي والفني؛ لتمكين الطلاب من تقديم مشروعات ابتكارية تعكس مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتقرر أيضًا تدشين مسابقة «عظمة وجلال مصر» تحت إشراف إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، لاكتشاف المواهب في مختلف مجالات الإبداع، مع تكريم الفائزين على مستوى المحافظة، وتصعيد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضحت وكيل الوزارة أن المبادرة تستهدف بناء شخصية الطالب، وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية من خلال الأنشطة التربوية، إلى جانب رعاية النوابغ عبر توفير بيئة تعليمية محفزة لاكتشاف وتنمية المهارات، فضلًا عن ترسيخ مفهوم المواطنة الرقمية بإعداد جيل قادر على توظيف أدوات التعلم الذكي ومواكبة التطورات العالمية مع الحفاظ على الثوابت الوطنية.

وأكدت أن الطلاب الموهوبين يمثلون «القوة الدافعة للتنمية المستدامة»، مشددة على ضرورة الانتهاء من المسابقات الخاصة بالمبادرة في موعد أقصاه 25 أبريل، قبل انطلاق امتحانات نهاية العام.