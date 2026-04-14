تموين دمياط تشن حملات مكثفة على محطات الوقود ومستودعات الغاز

زينب الزغبي

قامت مديرية تموين دمياط برئاسة  مجدى عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط بتكثيف الحملات التى قامت بها مديرية التموين والإدارات التموينيه على محطات الوقود ومستودعات الغاز بمحافظة دمياط.

 وأسفر المرور عن الآتى 


ضبط بعض محطات الوقود بالتصرف فى كميه مقدارها  (١٧٥٤٣ لتر بنزين وسولار) وتجميع كمية مقدارها(١٥١٦٨ لتر بنزين وسولار) عبارة عن 
ضبط أحد محطات الوقود لقيامه بالتصرف فى ٤٤٨٩ لتر سولار، ضبط احد المحطات لقيامه بالتصرف فى ٣٨٨٠ لتر سولار، ضبط أحد المحطات لقيامه بالتصرف فى ٣٤٨٣ لتر بنزين ٨٠،  ضبط أحد المحطات لقيامه بالتصرف فى ٩١٨ لتر بنزين ٨٠، ضبط أحد المحطات لقيامه بالتصرف فى ١٣٥٧ لتر بنزين ٩٢، ضبط أحد المحطات لقيامه بالتصرف فى ٢٠٢٣ لتر بنزين ٩٢، ضبط أحد المحطات لقيامه بالتصرف فى ١٣٩٣ لتر بنزين ٩٥، ضبط أحد المحطات لقيامه بتجميع ٦٠٣٠ لتر سولار
، ضبط أحد المحطات لقيامه بتجميع ٢٦٥٣ لتر سولار
، ضبط أحد المحطات لقيامه بتجميع ١٧٢٨ لتر سولار
،  ضبط أحد المحطات لقيامه بتجميع ١٣٨٨ لتر سولار
 

كما تم ضبط أحد المحطات لقيامه بتجميع ١٧٦٧ لتر بنزين ٨٠،  ضبط أحد المحطات لقيامه بتجميع ١٦٠٢ لتر بنزين ٩٥.
كما تم تحرير ٣ مخالفات لبعض محطات الوقود لعدم الإعلان عن الأسعار 
وتحرير ٩ مخالفات لبعض محطات الوقود لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والشحوم ومحضر لإحدى المحطات لعدم الانتظام بالتسجيل في سجل ٢١ بترول 
كما تم المرور على مستودعات الغاز .


 تم عمل المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصرف.
وكما اكد  مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزارة بدمياط  استمرار الحملات الرقابية المكثفة على محطات الوقود ومستودعات المواد البترولية، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور التلاعب، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

