رصف طريق أم الرضا بكفر البطيخ بالجهود الذاتية

اختتم الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولته التى أجراها اليوم، بمدينة كفر البطيخ، بتفقد الأعمال الجارية لرصف طريق أم الرضا بالبلاطات الخرسانية..

هذا وقد اطلع " الدكتور حسام الدين فوزى " على الأعمال الجارى تنفيذها بالطريق المار بقريتى أم الرضا وأم الرضا الجديدة وصولاً إلى الطريق الدولى الساحلي بطول كيلو وذلك بالجهود الذاتية للمجتمع المدنى ، ودعم من النائب فوزى الجوجرى بعدد من أعمدة الإنارة.

فيما وقد اشاد " محافظ دمياط " بجهود الأهالى لرفع كفاءة الطريق وإنارته ، وذلك لدعم الجهود التنموية والخدمية.