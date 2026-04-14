العكاري: أزمة النفط في قلب التصعيد الإيراني الأمريكي.. والتخزين المحدود قد يحدد مسار المواجهة

أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والاقتصاد العسكري، أن حالة الغموض لا تزال تهيمن على المشهد الإقليمي، مشيرا إلى أن الأهداف الحقيقية لأي تحرك عسكري أمريكي تجاه إيران لم تتضح بعد، سواء كانت مرتبطة بوقف البرنامج النووي أو الحد من القدرات الصاروخية الإيرانية.

وقال طارق العكاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الملف النفطي يمثل نقطة حساسة، مؤكدا أن إيران تنتج نحو 3.3 مليون برميل يوميًا، بينما يذهب حوالي 1.8 مليون برميل للاستهلاك المحلي، في حين تبقى قديراتها التخزينية محدودة نسبيًا وتتراوح بين 60 و80 مليون برميل فقط، وهو ما لا يكفي سوى لتغطية فترة قصيرة.

وأضاف أن استمرار الإنتاج في ظل صعوبات التصدير أو التخزين قد يسبب أضرارًا كبيرة في البنية النفطية، ما يجعل قطاع النفط عنصرًا حاسمًا في أي تصعيد محتمل. واعتبر أن طهران تستخدم مواردها النفطية كأداة ضغط اقتصادي، في حين تسعى واشنطن إلى استثمار نقاط الضعف في البنية التحتية للطاقة داخل إيران.