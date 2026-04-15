أقل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء

قدم بنكي الاسكندرية والامارات دبي أقل سعر لصرف الدولار اليوم الاربعاء بعد سلسله من الانخفاضات مسجلا 52.37 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 52.43 جنيه للشراء و52.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.43 جنيه للشراء و52.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 52.43 جنيه للشراء و52.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.45 جنيه للشراء و52.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 52.45 جنيه للشراء و52.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف العربي 52.45 جنيه للشراء و52.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.45 جنيه للشراء و52.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.45 جنيه للشراء و52.55 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 52.45 جنيه للشراء و52.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع.