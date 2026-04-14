قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تحسم موقفها | مجلس الوزراء يندد بالهجمات الإيرانية .. ويشيد بقدرات الدفاع
طفرة دولارية في مصر | تحويلات قياسية وانتعاش السياحة وعودة الأموال الساخنة تعيد رسم خريطة الاقتصاد .. خبير يوضح
الوزير : النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير شبكة الطرق في سيناء
فى ختام التعاملات | قفزة عالمية بـ100 دولار .. لماذا تراجع الذهب في مصر 5 جنيهات؟
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي قادر على التعافي بشرط وقف حرب الشرق الأوسط سريعا
كنكة بن تفوّقني مفوقتش | هانى محروس يحقق قفزة عالمية بـ سطلانة
موسم صفري .. محمد صلاح يودّع دوري أبطال أوروبا في ليلة سقوط ليفربول
7 طرق رسمية لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد .. ووسائل الدفع
"حماقة أمريكية".. وزيرة الخزانة البريطانية تهاجم استراتيجية ترامب في حرب إيران
الحرارة تلامس الـ40 .. موجة شديدة الحرارة تبدأ غدًا والأرصاد تحذر
مش ملزمة تفرش.. عالم بالأزهر: المرأة غير مطالبة بأي أعباء مالية لتجهيز بيت الزوجية
ڤرناس حفظي الصحفية بـ صدى البلد تحاضر لطلاب اللغة العبرية بـ آداب عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب: لابد من إنشاء صندوق لرعاية الأبناء في حالة الطلاق

قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية
رحمة سمير

أكد الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب ومحافظ الشرقية الأسبق، أن هناك خللًا حقيقيًا في قانون الأحوال الشخصية الحالي، مؤكدًا أن المجلس يعمل على إدخال تعديلات جوهرية عليه، على أن يكون المبدأ الحاكم هو تحقيق العدالة دون الانحياز أو نصرة طرف على حساب آخر.

وشدد رضا عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، على ضرورة إنشاء صندوق مخصص لرعاية الأبناء في حالات الطلاق، بما يضمن حماية حقوق الأطفال وعدم تأثرهم سلبًا بالخلافات الأسرية، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون أساس أي تشريع جديد في هذا الملف.

وأضاف رضا عبد السلام أن مراجعة قانون الأحوال الشخصية يجب أن تكون جزءًا من مراجعة أوسع لمنظومة المجتمع ككل، محذرًا من أن أي قانون بعد صدوره قد تُخلق له ثغرات ويتم الالتفاف عليه باستخدام أدوات مختلفة، ما يستدعي التركيز على البعد الإنساني والأخلاقي إلى جانب التشريعي.

وأشار رضا عبد السلام إلى أن المجتمع المصري يواجه تحديات حقيقية أسهمت في تفتيت الأسرة، لافتًا إلى تراجع دور المدرسة، وانشغال الأسرة بأعباء العمل، وعدم ترسيخ ثقافة الواجبات إلى جانب الحديث الدائم عن الحقوق، مؤكدًا أن استعادة إنسانية الإنسان المصري يجب أن تكون الهدف الأساسي لأي إصلاح.

واختتم النائب رضا عبد السلام تصريحاته بالتأكيد على أهمية مراجعة الأوضاع المادية للأسرة المصرية ضمن أي رؤية إصلاحية شاملة، بما يحقق التوازن والاستقرار ويحافظ على كيان الأسرة والمجتمع.

عضو مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية العدالة حديث القاهرة المجتمع المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

