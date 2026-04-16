لاتهامها بسب وقذف إحدى السيدات.. الفنانة وفاء مكي تواجه هذه العقوبة

أحالت محكمة جنح الدقي، الفنانة وفاء مكي، إلى المحكمة الاقتصادية؛ على خلفية اتهامها في قضية سب وقذف بحق إحدى السيدات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف بينها وبين سيدة أخرى حول "شراء جهاز لاب توب بنظام التقسيط"، حيث تطور الخلاف إلى مشادة هاتفية.

وتقدمت الشاكية ببلاغ، تتهم فيه الفنانة بالتعدي عليها بالسب والقذف عبر الهاتف، عقب تراجعها عن سداد الأقساط المتفق عليها؛ ما دفعها إلى تحرير محضر رسمي،؛ لتتولى النيابة التحقيق وإحالة القضية للمحكمة المختصة.

عقوبة السب

تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».