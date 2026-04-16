شاهد.. إلهام شاهين تتألق في أمريكا بإطلالة عصرية

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في مطار أمريكا.

إطلالة إلهام شاهين في أمريكا

ظهرت إلهام شاهين في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون اتسم بالرسومات و التطريزات التي جمعت بين اللون الأسود و البيج و نسقت معه سويت شيرت بنفس النقشة.

انتعلت إلهام شاهين حذءا رياضي مسطح باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.