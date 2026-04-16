2026 عامًا استثنائيًا في الطاقة.. طلعت السويدي: استكشافات جديدة الفترة القادمة

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي تمثل أدوات متقدمة يمكن أن تسهم في تحقيق طفرة حقيقية في إنتاج مصر من البترول والغاز خلال المدى القصير والمتوسط، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يضع على رأس أولوياته، بدعم من القيادة السياسية، تأمين الاحتياطيات وزيادة الإنتاج المحلي في ظل التحديات العالمية وأزمات الطاقة الراهنة، بما يعزز من منظومة الأمن الطاقي وقدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية.

حفر الآبار الاستكشافية

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق وآية عبد الرحمن مقدمتي برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ عملية الوصول إلى إنتاج الزيت الخام أو الغاز الطبيعي تمر بعدة مراحل تبدأ بمنح الامتيازات لشركات متخصصة، ثم تنفيذ عمليات الحفر باستخدام تكنولوجيات متطورة للوصول إلى الخزانات في باطن الأرض، يليها حفر الآبار الاستكشافية، وفي حال تحقيق اكتشافات، تبدأ مراحل الربط والإنتاج.

وأشار إلى أن هذه العمليات تتطلب استثمارات ضخمة وتكاليف كبيرة، ما يستدعي العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير بيئة العمل في القطاع.

وفيما يتعلق بخطة الحفر الاستكشافي، أشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن العام الجاري يشهد تنفيذ خطة لحفر 101 بئر استكشافي، مع تطلع لأن يكون عام 2026 علامة فارقة في حجم الاحتياطيات المكتشفة.

ومن جانبه قال النائب طلعت السويدي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن هناك مناطق متعددة في مصر لاكتشافات الزيت الخام والغاز والبترول ، ولكن الصحراء الغربية تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات حولها.

وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اتجاه المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية حاول إدخال القطاع الخاص المصري في هذا المجال ، لأن المجال واسع ويستطيع اجتذاب مستثمرين من الخارج لكي يستثمروا في قطاع البترول في مصر.

وتوقع عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن تشهد مصر اكتشافات بترولية جديدة آخرى خلال الفترة القادمة ، لأن هذا وضع طبيعي أن تكون هناك اكتشافات بترولية جديدة آخرى خلال الفترة القادمة ، فطالما نبحث فإننا سنكتشف.