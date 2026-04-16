ضبط 50 ألف وحدة دوائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر داخل صيدلية مخالفة بالبداري

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط من ضبط نحو 50 ألف وحدة دوائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر داخل صيدلية غير مرخصة بقرية تل زايد – العقال البحري التابعة لمركز البداري، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاءت الحملة بناءً على توجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

ونفذت الحملة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية بأسيوط، حيث استهدفت صيدلية غير مرخصة بقرية تل زايد، وأسفرت أعمال التفتيش عن العثور على نحو 50 ألف وحدة دوائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر

وضمت الحملة كلا من بهاء الدين دهبي مأمور الضبط القضائي بمديرية التموين بأسيوط، وأيمن أحمد علي مدير إدارة تموين البداري، والدكتور مينا هاني فتحي مدير التفتيش الصيدلي، والدكتور مصطفى محمود، والدكتور إسلام تغيان، والدكتور روماني نصر، والدكتور حسن طلبه.



وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط استمرار حملاتها الرقابية المكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات، بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين.