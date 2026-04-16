التنسيق الحضاري: الدكتور الكحلاوى شخصية هذا العام

أعلن المهندس الاستشارى محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بوزارة الثقافة عن اختيار الدكتور محمد الكحلاوى أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب شخصية هذا العام لمجهوداته العظيمة خلال مسيرته البارزة فى الحفاظ على التراث المعمارى والعمرانى.



وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب بأن تكريم شخصية هذا العام الأستاذ الدكتور محمد الكحلاوى يوم 22 إبريل الجارى بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتراث وحضور معرض نتائج أعمال مسابقة تراثى للتصوير الفواتوغرافى (الدورة السابعة)

وأن هذا الاختيار جاء تقديرًا للعطاء غير المنقطع لعالم وآثارى وأمينًا على تراث مصر وكافة الأمة العربية وتشهد بذلك سيرته العلمية وعطاؤه فى المجال الأكاديمى والعملى وأبحاثه ومؤلفاته وإشرافه على الرسائل العلمية ووقوفه مع القضايا العادلة لحماية التراث فى كافة أرجاء الوطن العربى.



وأوضح أن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب المنبثق عن اتحاد الجامعات العربية منذ عام 2020 وحتى الآن وهو أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة وعضو اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة مجلس الوزراء وعضو بالمجلس الاستشارى بالأكاديمية البحرية ورئيس لجنة العمارة والفنون برابطة الجامعات الإسلامية السابق وعضو اللجنة العليا للتظلمات بجهاز التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة وعضو لجنة عاش هنا "ذاكرة الأمة " بجهاز التنسيق الحضارى ووكيل كلية الآثار جامعة القاهرة الأسبق وعضو اللجنة التخصصية للآداب بالمجلس الأعلى للجامعات ومستشار لوزير التربية والتعليم بوحدة مركز تطوير التعليم بمصر من 1997 حتى 2001 ورئيس لجنة فحص واختبار المتقدمين للوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود 1996 ورئيس اللجنة المنظمة لأعمال مؤتمرات الآثاريين العرب من عام 1998 وحتى الآن وخبير استشاري لدى المحاكم المصرية في القضايا المتعلقة بالآثار وأعمال الترميم من عام 2002، وممثل مصر والمجلس الأعلى للآثار في مؤتمر رؤساء دوائر الآثار العربية الذي عقد بدمشق 2003 وعضو لجنة الترقيات والخطط بلجنة الآثار والمتاحف من عام 1412 وحتى عام 1414هـ بكلية الآثار والسياحة جامعة الملك سعود بالرياض وعضو لجان الترقية والتحكيم الخاصة بترقية الأساتذة والأساتذة المساعدون بكلية الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة من 2004 و خبير استشاري لدى جمعية المثمنين المصريين من عام 2004 وخبير استشاري للمجلس الأعلى للآثار في إعداد التقارير العلمية لمجموعة من آثار القاهرة التاريخية وتقييم أعمال الترميم بها عام 2004م ومدير مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الأثرية التابع للمجلس العربي للآثاريين العرب 2007 وحتى الآن وأمين اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين للآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للجامعات الأسبق وعضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات بجامعة القاهرة 2004 وخبير إستشارى للمنظمة العربية للثقافة والعلوم (الألكسو) من عام 2005م وحتى الآن.