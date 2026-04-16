الأنبا بولا يستقبل محافظ الإسماعيلية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

استقبل نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، وذلك بمقر المطرانية.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري بالمحافظة، وعددًا من مشايخ الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والقيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية بالمحافظة، وجامعة قناة السويس.

ورحب نيافة الأنبا بولا بالسيد المحافظ، والوفد المرافق له، مقدمًا لهم كلمات الشكر والتقدير والامتنان، لحرصهم على تقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله القدير أن يحفظ وطننا الحبيب مصر، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وخلال كلمته للتهنئة، أكد محافظ الإسماعيلية أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد، حيث يحتفل المصريين جميعًا بالأعياد، ولا فرق بين مسلم ومسيحي.

كذلك، وجه اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، التهنئة إلى مواطني الإسماعيلية جميعًا، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا يحمل الخير والنماء للمصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين ومسيحيين ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.