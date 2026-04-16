الغربية.. رفع أكثر من 70 ألف طن مخلفات بجوار مصنع دفرة

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، متابعة أعمال رفع التراكمات التاريخية من القمامة بالموقع المجاور لمصنع تدوير المخلفات الصلبة بقرية دفرة، بمركز طنطا، مؤكداً على استكمال إزالة أكثر من 70 ألف طن من المخلفات وفق خطة زمنية محددة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن المشروع يأتي في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، لافتًا إلى أن إزالة هذه التراكمات تمثل استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين من الروائح والمخلفات المتراكمة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تحويل الموقع إلى نقطة بيئية وصناعية متطورة لإعادة تدوير المخلفات، والاستفادة منها اقتصاديًا.