برلماني: اعتماد 8 ملايين جنيه لرفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية بعين شمس

أعلن النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تخصيص اعتماد مالي إضافي بقيمة 8 ملايين جنيه، لدعم أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالدائرة، وذلك في إطار جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وأكد "مرزوق"، أن الاعتماد جاء لاستكمال أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة الحيوية الممتدة بين شارع جسر السويس وشارع ابن الحكم وشارع وديد شنودة، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين داخل الحي، لافتا إلى أن تطوير شبكة الطرق بدائرة عين شمس تستهدف القضاء على مشكلات التكدس المروري ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية، بما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب، على الالتزام بالانتهاء من الأعمال خلال العام المالي الجاري وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى مستوى من الجودة، في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات في مختلف المناطق.

كما لفت النائب أشرف مرزوق، الى أن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق في دائرة عين شمس يأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية، نظرًا لأهمية تحسين السيولة المرورية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات داخل الدائرة بشكل تدريجي ومستدام، بما يواكب احتياجات الأهالي ويحقق تحسنًا ملموسًا في جودة الحياة.