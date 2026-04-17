الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
نصلي أن يأخذه الرب.. كاهن أيرلندي يدعو على ترامب بسبب حرب إيران
هل يجوز صيام الستة من شوال في ذي القعدة؟.. الإفتاء: حالة واحدة
محافظ أسيوط يهنئ المواطنين بالعيد القومي الـ227.. ويعلن برنامج الاحتفال
قطارات تالجو بحري وقبلي.. مواعيد وأسعار التذاكر اليوم السبت 18-4-2026
برلمان

من الفوضى إلى التنظيم.. كيف يعيد القانون ضبط سوق التقسيط؟

حماية المستهلك
حسن رضوان

يستهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وضع إطار رقابي منظم لنشاط تمويل شراء السلع والخدمات بنظام التقسيط في مصر، بما يضمن ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمي الخدمات والشركات العاملة في هذا المجال، وإخضاعه لمظلة رقابية تحكم قواعده وإجراءاته.

ويأتي القانون في إطار حماية المستهلك وتنظيم السوق، من خلال إلزام الشركات بالحصول على ترخيص رسمي لمزاولة النشاط، وفق ضوابط محددة تشمل تقديم المستندات القانونية اللازمة، مثل عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، إلى جانب استيفاء الشروط التي تحددها الهيئة المختصة.

ونص القانون على أن تفصل الهيئة في طلب الترخيص خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات، سواء بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب، مع قيد الشركات المرخص لها في سجل رسمي لدى الهيئة، مقابل رسم ترخيص لا يتجاوز 100 ألف جنيه.

كما حدد القانون ضوابط صارمة لمقدمي التمويل، خاصة الشركات التي يكون نشاطها الأساسي بيع أو توزيع السلع محل التمويل، حيث يشترط الحصول على ترخيص عند تجاوز حجم التمويل السنوي حدًا معينًا لا يقل عن 25 مليون جنيه، وفق ما يحدده مجلس إدارة الهيئة.

وألزم القانون الشركات بالالتزام بعدة شروط تنظيمية، من بينها اتخاذ شكل قانوني مناسب كشركات أموال، وتخصيص حد أدنى لرأس المال لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وتوافر خبرات إدارية مؤهلة، إلى جانب امتلاك بنية تكنولوجية وأنظمة معلومات متطورة لإدارة النشاط.

كما شدد على ضرورة وجود لوائح داخلية تنظم منح التمويل وفق قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام الائتماني وإدارة المخاطر، فضلًا عن وضع آليات واضحة للتعامل مع شكاوى العملاء، وإمساك حسابات مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وأكد القانون أهمية إبرام عقود واضحة بين الشركات والعملاء وفق ضوابط قانونية محددة، مع منح الهيئة صلاحيات وضع أي شروط إضافية تضمن تنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.

التقسيط تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي التمويل الاستهلاكي التقسيط في مصر تمويل شراء السلع

