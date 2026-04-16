رئيس التجمع : نقص التمويل والتغطية الإعلامية يحدّان من تأثير الأحزاب

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن تطوير الحياة الحزبية في مصر يتطلب مراجعة تشريعية تتيح للأحزاب الحصول على موارد مالية قانونية ومستدامة، تساعدها على القيام بدورها السياسي بكفاءة.

وقال عبد العال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق، أن السماح للأحزاب بإطلاق مشروعات اقتصادية يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على مصادر التمويل المحدودة، ويمنحها قدرًا أكبر من الاستقلالية.

وأشار إلى أن ضعف الإمكانات المالية يفرض قيودًا على أنشطة الأحزاب، ما يدفعها أحيانًا للاعتماد على جهود أعضائها، خاصة الشباب، في تمويل الفعاليات. كما لفت إلى أن غياب الاهتمام الإعلامي يضعف من تواصل الأحزاب مع الشارع، رغم استمرار تحركاتها على الأرض.

وفيما يخص المشهد السياسي، أكد أن هناك حالة من التباين بين التيارات، حيث تعاني بعض القوى من التشتت، بينما يحافظ التيار اليساري على قدر من التنظيم من خلال حزب التجمع، إلى جانب قوى أخرى قريبة منه.