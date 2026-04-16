الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ابنة موسيقار الأجيال : والدي كان بيحب يلحن للصوت الحلو

قال السيدة عفت محمد عبد الوهاب ابنة موسيقار الاجيال ، محمد عبد الوهاب، ان والدها كان يحب ان يلحن للصوت الحلو سواء كان صوت مطرب او مطربة ، ولم اسمع طيلة حياتي ان هناك خلاف نشب بينه وبين اي مطرب بسبب ان أداءه لم يعجبه.

كما اشارت السيدة عفت محمد الوهاب خلال حلولها ضيفة وحفيدته  زينب أباظة في برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي ، بان والدها كان يري ان صوت محمد ثروت من اجمل الأصوات وهو من قدمه ، وعقبت حفيدته زينب أباظة ان أوبريت الارض الطيبة عند عند عرضه كان جدها في فرنسا ، وتم غناءه ولم يعجبه الشكل الموسيقي والأداء وفور عودته قام بتقديم بشكل جديد ومن انتاج الراحل ممدوح الليثي وإخراج حسين كمال وحقق نجاح كبير  بمشاركة نخبة من الأصوات الصاعدة منهم محمد ثروت ومحمد الحلو وايمان الطوخي وسوزان عطية؟

كما اشارت الي ان موسيقار الاجيال كانت لديه غرفة خاصة بها الأورج الخاص به والناي وعندما يدخل الي هذه الغرفة فلا يستطيع احد ان يدخل ام يقلقه ، وهذا المكان هو الذي خرج منه اجمل وأعذب الالحان.

وتناول اللقاء الحديث عن عبد الوهاب الإنسان والاب وعلاقته بأفراد اسرته ، كما يلقي الضوء على طفولته وبدايته الفنية وعشقه للموسيقي .
 

