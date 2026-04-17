الوادي الجديد ترفع حالة الطوارئ بالمرافق الخدمات بسبب التقلبات الجوية

رفعت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، درجة الاستعداد في جميع القطاعات والوحدات المحلية ومرافق الخدمات لمواجهة التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الأحوال الجوية، وتزامنًا مع تعرض مناطق متفرقة لرياح قوية .

وأكدت المحافظة في بيان لها، أن غرفة العمليات جرى تجهيزها للتعامل الفوري مع أي طارئ، مع متابعة الموقف لحظة بلحظة لضمان سرعة الاستجابة على الأرض.

من جانبها، شددت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد على رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات ووحدات الإسعاف والجهات الخدمية الحيوية، تحسبًا لأي حوادث قد تنجم عن انخفاض مستوى الرؤية بسبب العواصف الترابية أو التقلبات الجوية المفاجئة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة التي تشهد عادة تصاعدًا للأتربة مع اشتداد الرياح.