حبس طالب وشقيقه في التعدي على بقّال بالضرب والسب

قررت جهات التحقيق المختص حبس طالب وشقيقه لاتهامه بالتعدي على صاحب محل بقالة بالضرب والسب.

وفى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتهجم على المحل الخاص بأحد الأشخاص وإحداث تلفيات به والتعدى عليه بالضرب بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لمركز شرطة تلا من (مالك محل بقالة - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (طالب ، وشقيقه - مقيمان بذات الدائرة) لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث تلفيات بالمحل المملوك له لخلافات بينهم حول شراء بعض المنتجات.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما (أحدهما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وإتهم أحدهما الشاكى بإحداث إصابته "تم ضبطه".