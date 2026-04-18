انطلاق المؤتمر العلمي لجامعة عين شمس الدولي.. غدا

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر الدولى بعنوان " الجامعات قاطرات للتنمية الوطنية ... نحو الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام "بجامعة عين شمس وذلك يومي 19- 20 أبريل 2026 بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين ‏شمس ورئيس المؤتمر، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا ‏والبحوث ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي للمؤتمر، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب لرئيس المؤتمر، والدكتور رامي ماهر صادق غالي نائب رئيس جامعة عين شمس لقطاع شئون التعليم والطلاب ونائب لرئيس المؤتمر.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار حرص الجامعة على إبراز الدور المحوري للجامعات في دعم أجندة التنمية الوطنية في مصر من خلال البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال مواءمة الجهود الأكاديمية والبحثية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG) ورؤية مصر 2030، يوفر المؤتمر منصة متعددة التخصصات تجمع القيادات الأكاديمية والباحثين والخبراء الدوليين وصناع القرار وقادة الصناعة وممثلي المجتمع المدني للتعاون في مواجهة أبرز التحديات التي تواجه الدولة.

ويستعرض المؤتمر كيف يمكن للبحث التطبيقي، ومنظومات الابتكار والشراكات بين الجامعات والصناعة أن تسهم في تحويل الأفكار إلى حلول عملية تدعم الأولويات الوطنية بشكل مباشر، بدءًا من الإدارة المستدامة للموارد، مرورًا بالتحول الرقمي، وتوطين الصناعات وصولًا إلى الصحة العامة.

