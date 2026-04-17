من صغرنا مع بعضنا .. دويتو يجمع محمود الليثي وفتحي مصطفى كامل

طرح المطرب الشعبي محمود الليثي دويتو غنائي جديد بعنوان من صغرنا مع بعضنا بالتعاون مع المطرب فتحي مصطفى كامل، في عمل يجمع بين الطابع الشعبي واللمسة العصرية، ليقدما من خلاله حالة فنية تعكس روح الصداقة والذكريات المشتركة.

أغنية من صغرنا مع بعضنا

الأغنية من كلمات إسلام فانتا، وتوزيع الخضري، حيث حرص فريق العمل على تقديم محتوى غنائي يحمل طابعًا إنسانيًا بسيطًا وقريبًا من الجمهور، مع إيقاع حيوي يتماشى مع طبيعة الأغنية.

ويعد هذا التعاون الأول من نوعه بين الليثي وفتحي مصطفى كامل، وسط توقعات بأن يحقق الدويتو انتشارًا واسعًا .

ومن المتوقع أن تحظى من صغرنا مع بعضنا بتفاعل ملحوظ عبر مختلف منصات الاستماع، لما تحمله من مشاعر صادقة وكلمات تعبر عن الذكريات والعِشرة الطويلة، وهو ما يلامس شريحة كبيرة من الجمهور.



ويواصل محمود الليثي من خلال هذا العمل تعزيز حضوره في الأغنية الشعبية، بينما يسعى فتحي مصطفى كامل لتقديم تجارب فنية متنوعة تعكس تطوره الفني خلال الفترة الأخيرة.