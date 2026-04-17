وزير النقل ومحافظ الوادي الجديد يبحثان دفع معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية

استقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل، حنان مجدي محافظ الوادي الجديد؛ لبحث ومناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من مشروعات الطرق المنفذة بالتعاون مع الوزارة، ودفع معدلات الإنجاز بعدد من المشروعات المتأخرة، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتحديث مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها الطرق والشرايين الحيوية؛ بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

وجّه الوزير بتشكيل لجنة هندسية من الوزارة لزيارة المحافظة خلال الأيام المقبلة؛ لمراجعة موقف المشروعات الجارية والمتعثرة ميدانيًا، ودراسة سبل الإسراع بمعدلات التنفيذ. كما ناقشا إعادة إحياء خط السكة الحديد ضمن خطة الدولة لتطوير ميناء سفاجا الكبير، وأحد محاوره اللوجستية الهامة " سفاجا - قنا - أبوطرطور " لتعزيز الاستفادة من المشروعات التنموية في نطاق المحافظة وجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، تماشياً مع استراتيجية المحافظة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي والتعديني بالتوسع في مشروعات التصنيع التكاملي.

كما شهد اللقاء استعراض موقف الطرق الرئيسية والإقليمية المدرجة ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري للتطوير ورفع الكفاءة، والتي شملت أعمال إنشاء مسار بديل لمنطقة النقب بطريق الخارجة/ أسيوط، وتقوية وإعادة رصف عدد من الطرق منها الخارجة/ الداخلة و باريس/ درب الأربعين و بغداد / الأقصر، واستكمال ازدواج المسافة الباقية من طريق الخارجة أسيوط

وفي ختام اللقاء، أكّدت محافظ الوادي الجديد على ما تمثله هذه الطرق من شرايين حيوية داخل المحافظة تستلزم الحفاظ على أمن وسلامة مستخدميها، معربةً عن تقديرها لجهود التعاون البنّاء مع الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية على أرض المحافظة.