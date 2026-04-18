برئاسة أبو العينين.. مجلس النواب يستضيف الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

يستضيف مجلس النواب بالعاصمة الجديدة اليوم السبت اجتماع هيئة المكتب والمكتب المُوسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية.

و من المقرر أن يتناول الاجتماع اليوم جدول أنشطة الجمعية الفترة المقبلة فضلًا عن تقارير رؤساء لجان الجمعية عن نشاط اللجان وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا التي تهم المنطقة الأورومتوسطية.

جدير بالذكر أن هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تتألف من الرئاسة المصرية وعضوية البرلمان الأوروبي والبرلمان الإسباني والبرلمان المغربي كنواب للرئيس، بينما يتألف المكتب الموسع للجمعية من أعضاء المكتب بالإضافة لرؤساء اللجان الدائمة للجمعية.