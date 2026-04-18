مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة حول "مستقبل المتحف المصري"

أعلنت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن تنظيم محاضرة ثقافية وأثرية تحت عنوان "مستقبل المتحف المصري بالقاهرة بين الأصالة والمعاصرة"، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بمركز إبداع قصر الأمير طاز.

يلقي المحاضرة الدكتور علي عبد الحليم، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، حيث يتناول تاريخ المتحف المصري بالقاهرة بوصفه "المتحف الأم" لكل المتاحف، ويستعرض خطط التخطيط لمستقبل المتحف في ظل المتغيرات الحالية التي يشهدها قطاع الآثار.

كما تتطرق المحاضرة إلى جهود تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات المقدمة للزائرين، بالإضافة إلى تقديم التصور الجديد للعرض المتحفي الدائم الذي سيعيد إبراز كنوز المتحف بشكل معاصر يحافظ على أصالته العريقة.

تأتي هذه الندوة في إطار سعي مؤسسة زاهي حواس لتعزيز الوعي الأثري وتسليط الضوء على الرؤى الاستراتيجية للحفاظ على التراث المصري وتطويره بما يواكب المعايير الدولية.

وتدعو المؤسسة جميع المهتمين والباحثين في مجال الآثار والتراث لحضور هذا اللقاء الذي يجمع بين القيمة التاريخية للمكان والمحتوى العلمي المتخصص.