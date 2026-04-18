الموافقة لقنوات MBC بمد بث البرامج الرياضية لإذاعة مباراة نهائي كأس إسبانيا

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، استثناء قنوات MBC صاحبة الحقوق الحصرية لإذاعة المباراة على الهواء مباشرة من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية.

ياتي هذا بمناسبة إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد اليوم الساعة ٩ مساء بتوقيت القاهرة، واحتمالية إقامة أشواط إضافية والاحتكام إلى ركلات الترجيح..

وقد تقرر ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجموعة قنوات MBC، حيث تم التواصل مع المجلس للحصول على استثناء خاص لبث المباراة، وتم دراسته في ضوء الضوابط والمعايير المنظمة، والموافقة عليه نظرًا لأهمية الحدث الرياضي وجماهيريته الكبيرة وبما يتيح تقديمه بشكل مجاني لجماهير الكرة المصرية.