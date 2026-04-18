محافظ الوادي الجديد: إجراءات رادعة لمواجهة مخالفات الحرق العشوائي للمخلفات الزراعية

أصدرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تكليفًا لرؤساء المراكز ومسئولي جهاز شئون البيئة ومديرية الزراعة بالمحافظة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم تحريرها ضد المتسببين في حرق المخلفات الزراعية بنطاق الزراعات القائمة.

يأتي ذلك على خلفية تزايد معدلات بلاغات الحرائق خلال الأيام الماضية، نتيجة الحرق العشوائي وإهمال البعض في التعامل مع المخلفات الزراعية، وما ترتب عليه من خسائر مادية جسيمة، تمثلت في هلاك بعض الزراعات ونفوق أعداد من الثروة الحيوانية، فضلًا عن استنزاف جهود وإمكانات رجال الحماية المدنية في التعامل مع البلاغات وتأمين الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وشددت المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتعامل الفوري مع البلاغات، مع تطبيق العقوبات الرادعة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، حفاظًا على سلامة المواطنين وحماية الموارد الزراعية والبيئية بالمحافظة.