الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع هيرفي رينارد لتدريب فريق الكرة| خاص

أكدت إدارة الكرة بالأهلي أنه ليس هناك اي مفاوضات مع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب السعودي في الفترة الحالية.



وقالت الإدارة أن رينارد مدرب كبير للغاية ولكن يم يحدث أي تواصل معه حتي اللحظة لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمرفي الموسم المقبل خلفا للدنماركي ييس توروب الذي سيتم تودجيه الشكر له عقب نهاية الموسم الحالي ومنحه 3 شهور هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده.



وأضافت:" رينارد اسم كبير للغاية وهناك 3 أمور يجب التأكيد عليها لم يحدث تواصل معه حاليا فعليا والثاني راتب رينارد كبير والثالث أنه لا يدرب سوي منتخبات حاليا ".

وأوضحت أن هناك الكثير من الشائعات التي تربط الأهلي باللاعبين والمدربين فمثلاً ليس هناك أي مفاوضات لضم الجزائري محمد الأمين توجاي مدافع الترجي كما تردد في الساعات الماضية ولم يحدث أي تواصل علي الإطلاق.