قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قنا: إزالة 15 حالة تعد و4 طواحين ذهب بمركز قوص
بسبب مخاوف الإقالة من ترامب.. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يصاب بتوتر نفسي حاد
دون وقوع إصابات.. انهيار منزل قديم في مدينة نقادة بقنا
أحمد شوبير: كامويش من أفضل لاعبي الأهلي في المران مؤخرًا
رئيس الضرائب: مصر انتقلت لنموذج الإدارة الضريبة الشريكة
إصابة 4 معلمين خلال توجههم إلى عملهم بإحدى مدارس الوادي الجديد
ريمون عهدي: رغم العواصف العالمية.. القطاع العقاري المصري يثبت قوته ويعيد ترتيب أولوياته للنمو
جراحة عاجلة.. آخر تطورات إصابة مصطفى فتحي في الترقوة
شوبير: الهجوم على الخطيب غير عادل ويتجاهل البطولات السابقة
60 مليار دولار.. تقرير: مصر ضمن الأفضل إقليميًا في جذب الاستثمار الأجنبي بشهادة دولية
متاح حاليا بـ ATM .. اليوم بدء صرف مرتبات أبريل للعاملين في الدولة
تباين سعر صرف الدولار اليوم.. وهذه قيمته في البنك الأهلي المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 51.8 جنيه.. باقي الأسعار في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل أعلي  سعر دولار، استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الأحد 19-4-2026؛ بالرغم من سريان قرار إغلاق مضيق هرمز الصادر أمس.

بدء العمل في البنوك

وبدأت البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا اعتباراً من اليوم علي مستوي السوق المصرية.

سعر الدولار

 

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 51.8 جنيهًا للشراء و 51.9 جنيهًا للبيع في بنك التعمير والاسكان.

سعر الدولار اليوم

وثبت سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد وذلك لليوم الرابع علي التوالي.

سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار استقرارا بالتوازي مع بدء العمل في البنوك المصرية اعتبارًا من اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.79 جنيهًا للشراء و 51.89 جنيهًا للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 51,67 جنيهًا للشراء و 51.77 جنيهاً للبيع في بنكي الإمارات دبي و فيصل الإسلامي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 51.72 جنيهًا للشراء و 51.82 جنيهًأ للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.75 جنيهًا للشراء و 51.85 جنيهًا للبيع في بنوك " الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، البركة".

سعر الدولار اليوم

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC،المصرف المتحد، قناة السويس، التنمية الصناعية، ميد بنك، بنك مصر، المصري الخليجي، الأهلي المصري، نكست، الأهلي الكويتي".

أسعار الدولار

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار 51.8 جنيهًا للشراء و 51.9 جنيهًا للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 51.79 جنيهًا للشراء و 51.89 جنيها للبيع في بنك سايب.

البنك المركزي

سياسات مصرية مرنة

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسيات المرنة التي اتخذتها السلطات النقدية في مصر  وخصوصًا على جانبي سعري الصرف والفائدة منذ 2014؛ ساعدت في خفض معدلات التضخم من 38% إلى 11% بنهاية يناير الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي في تصريحات له على هامش مشاركته في اجتماع محافظي محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بنظام فيديو كونفرانس. 

وأوضح هذه النتائج جاءت نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر بدعم من القيادة السياسية.

وأشار إلى مساعدة الاصلاحات في دعم الإحتياطي النقدي ليصل لأعلى مستوى له بنهاية مارس الماضي بقيمة تبلغ 53 مليار دولار.

وجاءت مشاركة محافظ البنك المركزي في اجتماع مجموعة MENAP ، حرص البنك المركزي المستمر بالتواصل الفعّال مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، والسعي لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة.

أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار في البنك المركزي

