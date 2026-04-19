الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار الوادي الجديد: إجراءات رادعة حيال مُخالفات الحرق العشوائي للمخلفات.. والسيطرة على حريق بمزارع نخيل في الداخلة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت  محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد توجّه بإتخاذ إجراءات رادعة حيال مخالفات الحرق العشوائي للمخلفات الزراعية

أصدرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تكليفًا لرؤساء المراكز ومسئولي جهاز شئون البيئة ومديرية الزراعة بالمحافظة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم تحريرها ضد المتسببين في حرق المخلفات الزراعية بنطاق الزراعات القائمة.

يأتي ذلك على خلفية تزايد معدلات بلاغات الحرائق خلال الأيام الماضية، نتيجة الحرق العشوائي وإهمال البعض في التعامل مع المخلفات الزراعية، وما ترتب عليه من خسائر مادية جسيمة، تمثلت في هلاك بعض الزراعات ونفوق أعداد من الثروة الحيوانية، فضلًا عن استنزاف جهود وإمكانات رجال الحماية المدنية في التعامل مع البلاغات وتأمين الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وشدّدت المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتعامل الفوري مع البلاغات، مع تطبيق العقوبات الرادعة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، حفاظًا على سلامة المواطنين وحماية الموارد الزراعية والبيئية بالمحافظة.

السيطرة على حريق بمزارع نخيل في الداخلة بالوادي الجديد دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية منذ قليل من السيطرة على حريق شبّ بمزارع نخيل بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحادث.

تفاصيل الحريق

تلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق بمزارع نخيل بمنطقة عزبة أم الصغير التابعة لقرى القصر بمركز الداخلة، حيث التهمت النيران عددًا من أشجار النخيل غير المثمرة.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده للزراعات وللمناطق المجاورة له، وتجري حاليًا أعمال التبريد، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق.

