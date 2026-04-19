الأطر البصرية لتغطية الأحداث .. رسالة ماجستير بجامعة قناة السويس

يشهد معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، في تمام الحادية عشرة من صباح غدٍ الإثنين، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة هالة عبد الفتاح حافظ الصيرفي، بعنوان: "الأطر البصرية لتغطية أحداث قناة السويس في المواقع الإلكترونية الصحفية المصرية والعالمية.. دراسة تحليلية مقارنة".



ترصد الدراسة كيف رسم الإعلام العالمي "الصورة الذهنية" لقناة السويس الجديدة كشريان ملاحي وتنموي، من خلال تحليل "المحتوى البصري" في مواقع (الأهرام المصرية، الاتحاد الإماراتية، الشعب الصينية، والجارديان البريطانية).

تنعقد المناقشة بقاعة المناقشات بالمعهد تحت رعاية أ.د/ سحر حساني عميد المعهد، وتتشكل لجنة الحكم والمناقشة من أ.د/ سلوى السيد فراج: أستاذ العلوم السياسية وعميد تجارة القناة الأسبق (مشرفًا ورئيسًا)، وأ.د/ وفاء صلاح عبد الرحمن خليل: أستاذ العلاقات العامة ورئيس قسم الإعلام بجامعة الزقازيق (مشرفًا وعضوًا)، وأ.د/ محمد علي غريب: أستاذ الإعلام ووكيل كلية الآداب بجامعة الزقازيق (مناقشًا وعضوًا)، وأ.د/ محمد محمد علي عمارة: أستاذ الإعلام ووكيل معهد الدراسات الأفروآسيوية (مناقشًا وعضوًا).

أبرز نتائج الدراسة: سيادة وطنية ودبلوماسية رقمية



وكشفت الباحثة هالة الصيرفي في دراستها عن نتائج تحليلية هامة تعكس صراع "الروايات البصرية" في الإعلام الدولي، وجاء أبرزها:

1- السيسي رمز النجاح العالمي:

أظهرت الدراسة توافقاً نادراً بين الصحف المصرية والعربية والأجنبية (الأهرام، الاتحاد، الشعب، الجارديان) على احتلال الرئيس عبد الفتاح السيسي صدارة "القوى الفاعلة" في إنجاز القناة، حيث اعتبرته الصحف أيقونة للنجاح ومصدراً للطاقة الإيجابية، مشيدة بوفائه بالوعد وإنجاز المشروع العملاق في عام واحد بتمويل شعبي خالص.

2- تفوق "الأهرام" في التوثيق:

تصدرت صحيفة "الأهرام" المصرية عينة البحث في كثافة التغطية المصورة، حيث اعتمدت بنسبة 72.3% على "الصور الموضوعية" لتوثيق مراحل الحفر والافتتاح، مستهدفة تعزيز الرواية الوطنية وإبراز قدرة الدولة التنفيذية أمام الرأي العام الدولي.

3- تحالف بصري (مصري - صيني):

رصدت الدراسة تقارباً كبيراً في الأجندة البصرية بين "الأهرام" المصرية و"الشعب" الصينية، حيث ركزتا على "عبور السفن العملاقة" و"المشروعات الاقتصادية"، مما يعكس انسجام الرؤى الاستراتيجية بين البلدين وتصوير القناة كقلب نابض للتجارة العالمية.

4- اختلاف الزوايا (قريبة للأصدقاء.. بعيدة للجارديان):

كشفت النتائج أن صحف "الأهرام والاتحاد والشعب" استخدمت لقطات "قريبة" لإظهار التفاصيل الدقيقة للإنجاز وعظمة العمل، بينما اتجهت "الجارديان" البريطانية نحو اللقطات "البعيدة" لتقديم منظور تحليلي جيو-سياسي أوسع، كما وظفت الصحف الوطنية "الزاوية المنخفضة" لإضفاء الهيبة والقوة على صور القناة.

5- المنطقة الصناعية.. "مغناطيس" الاستثمار:

اتفقت كافة الصحف على إبراز "صورة المنطقة الصناعية" كأحد أهم إنجازات القناة، لكن الأهداف تباينت؛ فبينما ركزت "الأهرام" على جذب المستثمرين، ركزت "الشعب" و"الاتحاد" على عرض مشروعاتهما القائمة بالفعل داخل المنطقة، مما يؤكد نجاح القناة في التحول إلى مركز لوجستي عالمي.

6- دلالة الإنجاز وسقوط الرهانات:

أكدت الدراسة أن التوافق على "دلالة الإنجاز" في الصور، خاصة في الصحافة الغربية، يعكس حالة من الإعجاب "القسري" بالمشروع بعد تحوله إلى حقيقة واقعة، مما أرغم الدول التي كانت تضع العراقيل على السعي للاستفادة من فرص الاستثمار في المنطقة الاستراتيجية.

توصيات عملية

واختتمت الباحثة دراستها بمجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة تطوير المحتوى البصري على المنصات الرسمية لهيئة قناة السويس لصد الشائعات، وتفعيل "الإعلام التشاركي" لتشجيع المواطنين على نشر تجربتهم البصرية الإيجابية مع المشروع، وتوحيد الرسالة الإعلامية بين كافة المؤسسات الصحفية لإبراز المكاسب التنموية لـ "رؤية مصر 2030".