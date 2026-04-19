القبض على المتهم بدهس شخص بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ملاكى" بالإصطدام بنجل خالته وإحداث إصابته ولاذ بالفرار بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل "مصاب بكسور متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) توفى عقب وصوله متأثراً بإصابته ، وبسؤال والده (مدرس – مقيم بذات الدائرة) قرر أنه حال عبور نجله الطريق إصطدمت به سيارة "ملاكى" مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذ قائدها بالفرار.

أمكن فى حينه تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة المركز) .. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.





