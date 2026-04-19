الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يكلف نائبه لترأس اجتماع تنسيقي مع رؤساء الأحياء.. ورفع أكثر من 14 ألف طن

محمد عبد الفتاح

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد إجتماع تنسيقى مع رؤساء الأحياء والمشرف على مشروع النظافة برئاسة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، وبمشاركة المهندس أحمد حلفاوى المشرف على المشروع ومدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، ومحمد ربيع نائب رئيس مدينة أسوان .

وعقب الإجتماع قام نائب المحافظ بالمرور الميدانى على الأحياء السكنية المختلفة حيث نقل للعاملين بمشروع النظافة تحيات محافظ أسوان لما يتم بذله من جهود مكثفة ساهمت فى رفع أكثر من 14 ألف طن منذ 17 فبراير الماضى وحتى الآن ، وهو الذى يتطلب معه المزيد من العمل خلال الفترة الحالية  .

وتناول الإجتماع الوقوف على مستوى النظافة العامة خلال هذه المرحلة ، والتعرف على الإيجابيات للعمل على تحسينها ، مع عرض السلبيات للعمل على تلافيها للوصول إلى الأفضل والمستوى الذى يليق بزهرة الجنوب وفقاً لمكانتها التاريخية والحضارية  .

مشروع النظافة

مع وضع خطة محددة وفقاً لرؤية متكاملة تستهدف رفع التراكمات والمخلفات وكميات القمامة أولاً بأول، وزيادة كفاءة منظومة الجمع والنقل لتحقيق إستدامة الخدمة وضمان الجودة المطلوبة .

والتأكيد إستمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية والدورية بكافة الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية ، وفقاً لخطة توزيع معدات النظافة، إلى جانب العمل على توفير صناديق قمامة إضافية فى المناطق التى تحتاج إلى دعم، بما يسهم في تسهيل عملية الجمع والحفاظ على النظافة العامة .

وتؤكد محافظة أسوان أن الحفاظ على النظافة مسئولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين ، وأن نجاح المنظومة يعتمد على التعاون المجتمعي الإيجابى من خلال الإلتزام بإلقاء المخلفات فى الأماكن المخصصة، والحفاظ على المرافق العامة، وعدم إلقاء القمامة فى الشوارع أو الأراضى الفضاء .

والمناشدة المستمرة من أجهزة المحافظة للمواطنين لسرعة الإبلاغ عن أية ملاحظات أو تجمعات للمخلفات أو قصور في الخدمة، عبر القنوات الرسمية المعلنة، حتى يتسنى التعامل الفورى معها بما يعزز كفاءة الإستجابة ويرسخ ثقافة المشاركة المجتمعية ، مع التأكيد على دعم وتطوير منظومة النظافة إيماناً بأن بيئة نظيفة وآمنة هي حق لكل مواطن ، وركيزة أساسية لدعم السياحة، وتحسين جودة الحياة ، وتعزيز الصورة الحضارية والجمالية لزهرة الجنوب .

