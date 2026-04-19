ماتوا وهما نايمين.. تفاصيل واقعة انهيار جزئي بسقف إحدى الشقق السكنية

كشفت إحدى شهود العيان تفاصيل واقعة انهيار جزئي بسقف إحدى الشقق السكنية داخل عقار قديم، مؤكدة أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أفراد، بينهم طفلة صغيرة، فيما أُصيب 3 أطفال آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

وقالت الحاجة “أم ميمي” إن الحادث وقع أثناء نوم أفراد الأسرة داخل الشقة، حيث انهار سقف غرفة النوم بشكل مفاجئ عليهم، موضحاً أن الضحايا هم الأب والأم وطفلتهما الصغيرة، التي كانت نائمة في حضن والدتها وقت وقوع الحادث، فيما نجا 3 من الأبناء كانوا بالقرب من واجهة الشقة، إلا أنهم أُصيبوا بإصابات متفرقة.

وأضافت أن الانهيار كان عنيفًا، مشيرة إلى أن “سقفين سقطوا فوق أحد الضحايا”، ما أدى إلى وفاته في الحال، وسط محاولات من الأهالي لانتشاله من تحت الأنقاض قبل وصول قوات الحماية المدنية مشيره أن العقار شهد واقعة مشابهة قبل نحو 10 سنوات، عندما انهار جزء من السلم على أحد أفراد الأسرة، ما أسفر عن وفاته آنذاك، مؤكدة أن الأسرة كانت تقطن العقار بالكامل، المكون من عدة شقق.

ووصفت الشاهدة الأسرة بأنها “بسيطة وفي حالها”، مؤكدة أن أعمار الأطفال المصابين تتراوح بين 8 و12 عامًا، وأن حالتهم استدعت نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

جدير بالذكر أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بمحافظة الإسكندرية تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انهيار جزئي بعقار كائن في 19 شارع قباء، من شارع شجرة الدر، بمنطقة غربال محرم بك،

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث بدأت فرق الإنقاذ في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا أو ناجين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار ومنع تعرض المواطنين لأي مخاطر إضافية.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار مكوّن من طابق أرضي وآخر علوي، وصادر له قرار ترميم رقم 195 لسنة 2026، وقد وقع الانهيار في سقف إحدى حجرات الدور الأول، ما أدى إلى سقوطه على الطابق الأرضي.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، فيما نجا 3 آخرون بإصابات متفاوتة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالات الوفاة.