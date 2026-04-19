قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن
هل ترك قراءة سورة بعد الفاتحة يبطل الركعة؟.. تعرف على حكم الشرع
أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط
اعتراف يثير الجدل.. جيش الاحتلال يقر بتحطيم تمثال المسيح في لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رحلة علمية لطلاب كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بمطروح إلى محافظة الفيوم

ايمن محمود

نظّمت كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح رحلة علمية إلى محافظة الفيوم، بمشاركة عدد من طلاب وخريجي الكلية، وذلك في إطار حرص الكلية على دعم التدريب الميداني وربط الجانب العلمي بالتطبيقي، وتنمية المهارات العملية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

أُقيمت الرحلة  تحت رعاية الدكتور عمرو أحمد المصرى، القاىم بأعمال رئيس جامعة مطروح، والدكتور أحمد محجوب شعلان، عميد الكلية، والدكتور عبد الباسط الخربوطلي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمتابعة الدكتور عمر أحمد، منسق الأنشطة الطلابية، وبمشاركة المهندسة أماني صالح، معيد بقسم إنتاج الفاكهة، وبإشراف وتنظيم المهندس عبد الرحمن الخولي، مسئول مكتب رعاية الشباب بالكلية.

وتضمّن البرنامج زيارات ميدانية لعدد من مزارع الإنتاج الداجني، حيث تم التعرف على نظم التربية الحديثة، وبرامج التغذية المتوازنة، وأساليب تطبيق الأمن الحيوي داخل المزارع للحد من انتشار الأمراض ورفع كفاءة الإنتاج. 

كما شملت الزيارات مصانع الأعلاف، وتم استعراض مراحل التصنيع المختلفة، ومكونات الأعلاف، ومعايير الجودة المرتبطة بتلبية الاحتياجات الغذائية للحيوانات والدواجن.

كما شملت الجولة مشاتل إنتاج الشتلات، حيث تم توضيح طرق الإكثار النباتي المختلفة، ومعاملات التجذير، وأسس إنتاج شتلات سليمة مطابقة للمواصفات. 

إلى جانب ذلك، اطّلع الطلاب على نظم الزراعة الحديثة، بما في ذلك الزراعة العضوية ومعاييرها، وأساليب إدارة التربة والتسميد الحيوي، إضافة إلى تقنيات الزراعة داخل الصوب الزراعية والتحكم في العوامل البيئية المختلفة لضمان جودة وكفاءة الإنتاج.

كما تم التعرف على المحاصيل التصديرية ومتطلبات الجودة الخاصة بها، بما يساهم في تأهيل الطلاب لفهم احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز قدرتهم على مواكبة التطور في القطاع الزراعي.

وتأتي هذه الرحلة في إطار مادة التدريب الميداني وربط الجانب العلمي بالجانب التطبيقي، بما يساهم في إكساب الطلاب خبرات عملية مباشرة، وتأهيلهم لسوق العمل الزراعي بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب.

كما تضمنت الرحلة جانبًا ترفيهيًا ساهم في خلق بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الفائدة العلمية والتطبيق العملي والتفاعل الإيجابي بين الطلاب.

