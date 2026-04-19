قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حزب "المصريين": تطلع الكويت للتشاور مع مصر يؤكد أن القاهرة قلب العروبة النابض

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي في توقيت بالغ الحساسية، ليعيد تأطير الثوابت المصرية تجاه العمق العربي بعبارات حاسمة تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي لتصل إلى مصاف العقيدة الأمنية المشتركة.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن تأكيد الرئيس السيسي على الرفض القاطع لأي اعتداء على سيادة الكويت ليس مجرد موقف سياسي، بل هو إعادة تفعيل لمبدأ أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وهذه الصراحة في الخطاب تُعزز دور مصر كظهير استراتيجي للأشقاء في مواجهة أي تهديدات إقليمية محتملة، موضحًا أنه لم يكتفِ اللقاء بالجانب الأمني، بل ركز على الاستثمار والتجارة، وهو ما يعكس رؤية الدولة المصرية في تحويل الاستقرار الأمني إلى فرص تنموية متبادلة، خاصة في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية مؤخرًا، مما يجعل من التعاون المصري - الكويتي نموذجًا للعمل العربي المشترك.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن تثمين الكويت للمواقف التاريخية المصرية يؤكد أن القاهرة تظل هي حائط الصد المنيع الذي تلجأ إليه المنطقة في أوقات الشدائد، مؤكدًا أن تطلع الكويت لتكثيف التشاور مع مصر يبرهن على أن البوصلة العربية تتجه دائمًا نحو القاهرة عندما يتعلق الأمر بصون السلم والاستقرار الإقليمي، مما يجهض أي محاولات لزعزعة استقرار الدول الوطنية العربية.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يبعث برسالة طمأنة واضحة إلى شعوب المنطقة، مفادها أن التنسيق المصري-الكويتي يُمثل ركيزة أساسية في بناء جبهة عربية متماسكة، قادرة على حماية مقدراتها وصناعة مستقبلها الاقتصادي بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وأكد أن اللقاء المصري الكويتي هو رسالة صمود وحكمة؛ صمود في وجه التهديدات العسكرية والمؤامرات الاستخباراتية، وحكمة في إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية لتحقيق رفاهية الشعبين، موضحًا أنها علاقة تؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها البيت العربي محصنًا بقوة مصر وجاهزيتها، وبدعم واستثمارات وحكمة الأشقاء في الخليج.

الكويت الرئيس السيسي وزير خارجية الكويت الروابط التاريخية المستشار حسين أبو العطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

