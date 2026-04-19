الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية الكويت يعكس عمق الشراكة

النائب شعبان عبد اللطيف
ماجدة بدوى

أشاد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، باللقاء المهم الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، مؤكدًا أن هذا اللقاء يحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة وتطورات إقليمية دقيقة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتشاور بين الدول العربية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما صدر عن اللقاء من رسائل واضحة بشأن رفض أي اعتداء على سيادة دولة الكويت أو أي دولة عربية يعكس ثبات الموقف المصري التاريخي الداعم للأشقاء في الخليج، ويؤكد أن أمن واستقرار الدول العربية يظل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على احترام السيادة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأضاف عبد اللطيف، أن تأكيد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل لدولة الكويت وإجراءاتها في حماية مقدرات شعبها يعكس عمق العلاقات الأخوية الممتدة عبر عقود طويلة من التعاون والتنسيق المشترك، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات لم تكن يومًا علاقات بروتوكولية، بل شراكة استراتيجية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والمصير المشترك.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الإشادة المتبادلة بين الجانبين بمستوى العلاقات الثنائية، والتأكيد على دفعها نحو آفاق أوسع في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي، يعكس رؤية واعية نحو بناء مستقبل عربي أكثر تكاملًا واستقرارًا، خاصة في ظل ما تحتاجه المنطقة من تعزيز للتعاون الاقتصادي كأحد أدوات مواجهة الأزمات.

وأشار عبد اللطيف،  إلى أن دعوة الجانبين لمزيد من التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية تمثل خطوة مهمة نحو توحيد المواقف العربية، وتعزيز الجبهة الداخلية للدول العربية في مواجهة التحديات المشتركة، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا سندًا قويًا للأشقاء العرب، وفي مقدمتهم دولة الكويت، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بأكملها.

