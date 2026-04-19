محافظ الغربية يشيد بمنتجات “وحدة أيادي مصر” في معرض جامعة 6 أكتوبر للحرف التراثية

شاركت محافظة الغربية في معرض جامعة 6 أكتوبر للحرف اليدوية والتراثية، والذي يُقام خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل 2026 داخل حرم جامعة 6 أكتوبر، وذلك في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية لدعم المشروعات القائمة على المنتجات التراثية والحرفية.

توجيهات محافظ الغربية

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا على منتجات “وحدة أيادي مصر” بمحافظة الغربية، والتي شملت الفخار الذي تشتهر به قرية الفرستق بمركز بسيون، إلى جانب منتجات النحاس، والكروشية، والإيموجرومي، والخرز، والشموع، والفواحات، والبخور، والمعطرات، ومنتجات الجلود والعناية بالبشرة، بالإضافة إلى عروض حية لصناعة الفخار داخل المعرض.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بالمشاركة المتميزة لمنتجات المحافظة داخل المعرض، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لدعم الحرف التراثية وتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر.

دعم شباب مستثمرين

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على توفير منافذ تسويقية للمنتجات اليدوية، بما يسهم في تعزيز فرص التسويق وفتح أسواق جديدة أمام أصحاب الحرف، ودعم الاقتصاد المحلي.

دعم التكتلات الاقتصادية

وأكد أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتكتلات الاقتصادية التي تميزها، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الاقتصادية والثقافية، مع استمرار دعم وتطوير هذه التكتلات وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي.